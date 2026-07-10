Un hombre buscado por robos en Corrientes y con pedidos de captura fue detenido en Chaco

Un hombre con pedidos de captura vigentes por robos en Corrientes fue detenido en Resistencia, Chaco, tras una persecución por los techos y un intento de ocultar su identidad. El detenido, investigado por robos bajo la modalidad "escruche" en la región NEA, fue sorprendido con elementos robados y herramientas de corte tras un robo cometido en una casa situada por pasaje Santa Clara, según informó la Policía de la vecina provincia.



Los efectivos de la Comisaría Segunda de Resistencia detuvieron a este hombre y recuperaron la totalidad de los elementos sustraídos al secuestrar herramientas que habrían sido utilizadas para violentar el ingreso al inmueble.



Según detallaron, durante una recorrida preventiva, los policías observaron a un hombre ingresar a una propiedad deshabitada y luego saltar hacia una vivienda contigua. Al dirigirse al lugar, lo encontraron sobre una terraza lindante y, al impartirle la voz de alto, emprendió la fuga por los techos de varias viviendas. Después de una breve persecución fue interceptado y detenido en un descampado, según describieron.



Entre sus pertenencias secuestraron una notebook, un teléfono celular iPhone, dos consolas Nintendo Switch Lite, un kit para cortar barba, perfumes, un vaporizador electrónico y otros objetos denunciados como sustraídos por el damnificado.



Además, incautaron una barreta tipo palanca, un cortahierro, un destornillador, una llave combinada y un maletín que habrían sido utilizados para cometer el ilícito, junto con las prendas de vestir que llevaba al momento de su demora.

Falsa





Durante las diligencias posteriores, el detenido intentó ocultar su identidad proporcionando datos falsos. Sin embargo, horas más tarde, tras las verificaciones realizadas por el Departamento Antecedentes Personales se estableció su verdadera identidad y se comprobó que registraba dos pedidos de captura activos por causas de robo y un requerimiento judicial por falsificación de documento público destinado a acreditar identidad.



Finalmente, personal del Servicio Externo profundizó la investigación mediante el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y el intercambio de información con fuerzas policiales de Corrientes, Misiones y Formosa.



Las tareas permitieron establecer que el sospechoso habría realizado tareas de observación en el barrio días antes del hecho y que es investigado por su presunta participación en robos bajo la modalidad de "escruches" en distintas provincias. Todos los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía interviniente, que dispuso su aprehensión y el avance de las actuaciones judiciales.