Corrientes: detuvieron a un hombre con tobillera electrónica y buscado por la Justicia

Un hombre de 31 años fue interceptado en las últimas horas por merodear viviendas de forma sospechosa y después de ser identificado se comprobó que llevaba colocada una tobillera electrónica y además registraba pedido de detención, emitido por la Oficina Judicial de Corrientes.



El operativo realizó personal de la Unidad Especial de Patrulla Metropolitana tras detectar al individuo merodeando de manera sospechosa en la vía pública en las cercanías de casas y vehículos estacionados.



El operativo se concretó alrededor de las 19 del jueves en la intersección de las calles Verona y Yugoslavia del barrio 17 de Agosto, que se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisaría 18ª Urbana.



Agentes policiales a bordo del móvil C-897 divisaron a esta persona mientras observaba minuciosamente las fachadas de las viviendas de la zona y el interior de los rodados.





Al ser abordado por el personal uniformado, el hombre no logró justificar su presencia ni su comportamiento en el lugar, lo que motivó su demora preventiva para las averiguaciones correspondientes.



Tras ingresar los datos filiatorios del demorado, identificado como Edgardo Sebastián L., en el sistema informático de la fuerza, se constató que registraba un complejo estado legal.



El sistema arrojó un pedido de detención activo emitido por la Oficina Judicial y una medida cautelar vigente de prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Número 4.



Asimismo, se comprobó que el ciudadano posee prontuario bajo la condición de reincidencia y cuenta con un dispositivo de rastreo electrónico debidamente colocado.



El detenido fue trasladado de inmediato y alojado en la Comisaría 18° por razones de jurisdicción, donde se dieron inicio a las actuaciones legales y trámites de rigor bajo la órbita de las autoridades competentes.