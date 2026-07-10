Narcomenudeo: millonario decomiso y cuatro detenidos de una banda narco en Corrientes

En la ciudad de Ituzaingó desmantelaron una organización dedicada al narcotráfico luego de tres allanamientos simultáneos que resultaron en la detención de cuatro personas y un millonario decomiso.



El operativo, fruto de una exhaustiva investigación de la Prefectura Naval Argentina permitió el secuestro de cocaína lista para su comercialización, balanzas de precisión y material tecnológico vinculado a la logística delictiva.



El procedimiento incluyó el hallazgo de un arsenal que incluía pistolas y una fuerte suma de dinero en efectivo, superando el valor total de los bienes incautados los $28 millones.



Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías de Ituzaingó, bajo la dirección de Néstor Oscar Anocibar y la Fiscalía de Investigaciones local.





La operación, llevada a cabo por la Autoridad Marítima nacional, logró desarticular la red criminal y confiscar vehículos utilizados para la actividad ilícita. Se secuestraron también diversos elementos de almacenamiento informático y telefonía móvil.



La investigación, impulsada por la fiscalía a cargo del Dr. Eugenio Balbastro, permitió identificar fehacientemente a los integrantes de la banda desbaratada. Destacaron que los elementos probatorios reunidos fueron clave para el éxito del operativo federal.