Narcomenudeo en Corrientes: seis detenidos tras dos allanamientos por venta de marihuana

La Policía de Corrientes realizó dos allanamientos por narcomenudeo en Paso de los Libres, que terminaron con seis personas detenidas y el secuestro de marihuana. Durante el despliegue de ayer también se incautó dinero en efectivo y varios celulares.

Los procedimientos se ejecutaron el jueves a la mañana en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Participó la División Drogas Peligrosas junto con policías de distintas comisarías de la Unidad Regional IV.

Allanamientos

El primer allanamiento se concretó en una casa del barrio Facundo Quiroga, donde fueron detenidos un hombre y dos mujeres: de 24, 27 y 63 años.

Como resultado del operativo, la Policía secuestró un celular, dinero en efectivo y cinco envoltorios con una sustancia que, tras el narcotest, dio resultado positivo para marihuana.

El segundo procedimiento se realizó en la Quinta Sección Ombucito, se incautaron tres celulares, dinero y doce envoltorios con marihuana. Según confirmaron fuentes policiales, también fueron detenidas tres personas: dos hombres, de 52 y 30 años, y una mujer de 21.