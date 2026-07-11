Corrientes: detuvieron a un hombre tras un allanamiento por una causa de narcomenudeo

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre tras un allanamiento realizado en el barrio San Jerónimo, en el marco de una investigación por presunto narcomenudeo.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre las calles La Place y Morelo, en el barrio San Jerónimo de la ciudad de Corrientes.

En el lugar, los efectivos secuestraron un teléfono celular, una balanza, recortes de nylon utilizados habitualmente para el fraccionamiento de estupefacientes, un arma de aire comprimido con dos cajas de municiones, dinero en efectivo y cinco cámaras de vigilancia instaladas en el inmueble.

Además, fue detenido un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia por su presunta vinculación con la causa que se investiga.

Para concretar el allanamiento, la Policía contó con la colaboración de personal de la División Policía de Alto Riesgo (PAR).

El detenido y todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde continúan las actuaciones judiciales correspondientes.