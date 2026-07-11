Corrientes: tres personas fueron demoradas con marihuana y clonazepam

La Policía de Corrientes informó este sábado que tres personas fueron demoradas en la capital correntina luego de ser sorprendidos con envoltorios de marihuana y comprimidos de clonazepam.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de las calles Bariloche y Paysandú, cuando los efectivos identificaron a dos mujeres y un hombre que circulaban en una motocicleta Honda XR 150.

Durante la requisa, los policías hallaron 19 envoltorios de polipropileno con una sustancia de origen vegetal, que sería marihuana, además de una caja de clonazepam con 40 comprimidos, elementos que fueron secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la demora de las tres personas y al secuestro preventivo de la motocicleta en la que se desplazaban.

Los demorados y todos los elementos incautados fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se continúan las actuaciones correspondientes para determinar el origen de las sustancias y la situación procesal de los involucrados.