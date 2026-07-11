Corrientes: sorprendido en una reserva con armas y herramientas de faena

Un presunto cazador fue sorprendido por la Policía Rural y Ecológica de Ituzaingó en un establecimiento ganadero ubicado en el Portal Cambyretá, dentro de la Reserva de los Esteros del Iberá.



Al ser interceptado, los efectivos comprobaron que portaba un rifle calibre 22 con municiones y carecía de toda la documentación legal para su tenencia.



Además, durante la requisa, los policías secuestraron una linterna, una tenaza, un cuchillo de fabricación casera y una chaira, elementos comúnmente utilizados para la faena clandestina de animales vacunos.





El propio sospechoso manifestó que había ingresado al campo con la intención de cazar animales silvestres, actividad prohibida por tratarse de un área natural protegida, según detallaron desde la fuerza.



Por disposición del fiscal Dr. Ramón Eugenio Balbastro, el hombre fue aprehendido y se iniciaron actuaciones judiciales por portación ilegal de arma de fuego, mientras continúa la investigación para determinar si estaría vinculado a otros hechos de caza furtiva o abigeato registrados en la zona.