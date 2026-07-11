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ITUZAINGÓ

Corrientes: sorprendido en una reserva con armas y herramientas de faena

Investigan si no está relacionado con hechos de abigeato
 

Por El Litoral

Sabado, 11 de julio de 2026 a las 18:51

Un presunto cazador fue sorprendido por la Policía Rural y Ecológica de Ituzaingó  en un establecimiento ganadero ubicado en el Portal Cambyretá, dentro de la Reserva de los Esteros del Iberá. 

Al ser interceptado, los efectivos comprobaron que portaba un rifle calibre 22 con municiones y carecía de toda la documentación legal para su tenencia.

Además, durante la requisa, los policías secuestraron una linterna, una tenaza, un cuchillo de fabricación casera y una chaira, elementos comúnmente utilizados para la faena clandestina de animales vacunos



El propio sospechoso manifestó que había ingresado al campo con la intención de cazar animales silvestres, actividad prohibida por tratarse de un área natural protegida, según detallaron desde la fuerza.

Por disposición del fiscal Dr. Ramón Eugenio Balbastro, el hombre fue aprehendido y se iniciaron actuaciones judiciales por portación ilegal de arma de fuego, mientras continúa la investigación para determinar si estaría vinculado a otros hechos de caza furtiva o abigeato registrados en la zona.

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