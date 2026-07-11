Investigan el hallazgo de un cuerpo en Reconquista

Un guía de pesca de la ciudad santafesina de Reconquista halló este sábado al mediodía el cuerpo sin vida de una mujer flotando en aguas del Río Paraná e investigan si se trata de una persona de Corrientes.

Personal de la Prefectura Naval Argentina tomó intervención en el hecho registrado en la provincia de Santa Fe, a 240 kilómetros al Sur de la Capital correntina, aguas arriba del Miní, frente a Goya.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, mientras la investigación continúa bajo las directivas de la Justicia.

Según informaron fuentes del caso a El Litoral, este domingo o bien el lunes se realizará la autopsia sobre los restos hallados para individualizar a la persona.

Al ser recogido, el cuerpo vestía pantalón de jean color azul, suéter azul, remera negra y calzaba una media gris en el pie derecho, según describieron las autoridades intervinientes, de acuerdo con un reporte periodístico.

Por su parte, el fiscal en turno ordenó a la Prefectura Naval la entrega del cuerpo a la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe (PDI) para que sea trasladado a la morgue para ser sometido a los estudios forenses.

El medio de prensa Reconquista Hoy precisa también que ese capítulo de la investigación podría concretarse el lunes en la morgue judicial de Reconquista por el forense Horacio Goldaráz.

Por otra parte, en horas de la tarde aguardaban la llegada de familiares de una joven correntina, quienes mediante registros fílmicos habían corroborado que se habría arrojado desde el puente General Belgrano el 29 de junio pasado.

En ese sentido, Reconquista Hoy indica que el cuerpo hallado este sábado llevaba un DNI a nombre de Melanie Aldaz.