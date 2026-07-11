Recuperaron en Corrientes un valioso equipo de sonido robado tras una persecución

Este sábado lograron recuperar un costoso equipamiento de audio tras un procedimiento derivado de tareas investigativas vinculadas a un ilícito denunciado en jurisdicción de la Comisaría Segunda Urbana.



El hecho se registró cuando efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) al circular por las inmediaciones del cementerio San Juan Bautista, específicamente sobre la calle Cabeza de Vaca y una cortada sin nombre, divisaron a dos hombres en plena realización de una transacción sospechosa en la vía pública.



Al notar la presencia de los agentes y escuchar la voz de alto para su correspondiente identificación, ambos sospechosos emprendieron una veloz huida a pie hacia los pasajes de la zona, dejando abandonada en el lugar una mochila de color negro.



Ante la presunción de un delito, los uniformados procedieron a registrar el interior del bolso en presencia de testigos, constatando que contenía elementos cuyas características coincidían plenamente con los sustraídos en días recientes en la capital correntina.



Entre los objetos recuperados se detalló una costosa consola de sonido de la marca Numark, micrófonos profesionales, cables de conexión de alta fidelidad y un disco duro externo portátil, elementos que fueron secuestrados de inmediato por la prevención policial para ser puestos a disposición de la justicia y continuar con los trámites de rigor pertinentes.