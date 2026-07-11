Secuestran una escopeta y detienen a un hombre tras un allanamiento en Corrientes

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Cosme, en conjunto con su brigada de investigación, llevaron a cabo un allanamiento que culminó con la demora de un hombre mayor de edad y el secuestro de un arma de fuego vinculada a una causa judicial.





El procedimiento se ejecutó en horas de la mañana en un domicilio ubicado a la altura del kilómetro 1.070 de la Ruta Nacional 12, donde los investigadores irrumpieron en cumplimiento de un oficio otorgado por las autoridades judiciales y en colaboración directa con la unidad fiscal interviniente.





Durante la requisa de las instalaciones, el personal policial halló y procedió a la incautación preventiva de una escopeta calibre 16marca Rubi Extra, junto con una caja de cartuchos del mismo calibre, la cual contenía 14 unidades intactas y tres ya percutadas.



Los efectivos contaron con el apoyo especializado de los efectivos del Grupo de Tácticas Operativas de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar.



Finalmente, tanto el individuo demorado como el armamento y las municiones secuestradas fueron trasladados de inmediato a la sede policial correspondiente, quedando formalmente a disposición de la fiscalía encargada del caso para la continuidad de las diligencias legales de rigor