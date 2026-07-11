Corrientes: un hombre está grave tras un choque entre un auto y una moto en Ruta 14

La Policía de Corrientes informó este sábado que un motociclista está grave tras protagonizar un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 14, en jurisdicción de Gobernador Virasoro.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 743 y tuvo como protagonista a un auto Honda City, en el que viajaban cuatro personas mayores de edad, y una motocicleta Guerrero 110 cc, conducida por un hombre mayor de edad.

Producto del choque, el motociclista fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos determinaron que presentaba lesiones de carácter grave.

Efectivos de la Comisaría Primera de Virasoro trabajaron en el lugar junto con personal judicial para realizar las pericias correspondientes y establecer cómo se produjo el siniestro.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno, mientras continúan las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del hecho.