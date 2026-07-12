Escaparon de un control policial y abandonaron marihuana en un paseo de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que incautaron marihuana que fue abandona por dos hombres al escapar de un operativo policial en la capital correntina.

El hecho se registró en el Paseo Punta Aldana, donde los efectivos observaron a dos hombres que, al notar la presencia de los efectivos, arrojaron una bolsa de polietileno y huyeron hacia un sector de abundante vegetación.

Al inspeccionar el envoltorio descartado, los policías constataron que contenía una sustancia vegetal que, tras la realización del correspondiente test orientativo, dio resultado positivo para Cannabis Sativa (marihuana).

La marihuana fue secuestrada bajo las formalidades legales y trasladada a la dependencia de Drogas Peligrosas, donde se continúan las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación.