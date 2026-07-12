Corrientes: fue atrapado con dos ovejas feanadas escondidas en una camioneta

La Policía de Corriente informó que el sábado detuvo a una persona en la localidad de Curuzú Cuatiá quien transportaba un animales faenados de dudosa procedencia.

El operativo fue realizado por las Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá y Mercedes en el sur de la provincia.

Durante un control vehicular sobre las rutas provinciales N.º 141 y 142, los efectivos policiales descubrieron dos ovinos faenados en una camioneta Chevrolet C-10.

Los ovinos estaban ocultos detrás del asiento del conductor, envueltos de manera precaria en una bolsa de arpillera y cubiertos con una campera de abrigo.

Tras el hallazgo se pidió al conductor las guías de tránsito de ganado, la marca de señal y la documentación sanitaria correspondiente, pero este no pudo acreditar ni justificar la procedencia legal de la carne.

Acciones de la Fiscalía Rural y secuestros preventivos

Ante tal situación, los efectivos dieron intervención inmediata a la Unidad Fiscal Rural y Ambiental de la tercera circunscripción judicial, bajo la tutela del Dr. Oscar Cañete. El fiscal dispuso las primeras directivas procesales para resguardar la cadena de custodia y los elementos de prueba.

Es así que se procedió a la aprehensión del conductor, siendo trasladado a la comisaría correspondiente. Por otro lado se decomisaron los bienes, con el secuestro de la camioneta, los productos cárnicos y un teléfono celular para ser peritados.

Por otro lado, la investigación sigue en curso para identificar al propietario de los animales y esclarecer el hecho de abigeato.