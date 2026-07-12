Secuestraron a una tropilla de caballos sueltos sobre una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que secuestró una tropilla de caballos sueltos sobre la Ruta Nacional N°14, en cercanías de la localidad de La Cruz.

Efectivos que realizaban tareas de prevención sobre RN14 detectaron la presencia de un grupo de nueve caballos sobre la calzada.

Ante el peligro que representaban los animales sueltos, se dispuso un operativo para secuestrar preventivamente a los equinos para ponerlos a resguardo.

Una vez en la comisaría correspondiente, se solicitó a los propietarios para que acrediten la propiedad y retirarlos tras completar los trámites de rigor.