Corrientes: rescataron a un perro que estuvo atrapado en una terraza por cuatro días

La Policía de Corrientes informó que este domingo rescató a un perro que estuvo atrapado por cuatro días en la terraza de un edificio de la ciudad Capital.

El operativo se ejecutó tras la llamada de un vecino que reportó los ladridos de un perro que claramente pedía ayuda. Es así que efectivos de la Comisaría VII Urbana llegaron hasta la torre Warnes, ubicada sobre avenida La Paz, donde se comrpobó que el animal estaba atrapado desde hace cuatro días.

El encargado de un edificio lindero ayudó a un grupo de Bomberos Voluntarios para acceder al predio y así rescatar al perro.

En tanto que la titular de Mapac, Isabel Cocomarola se hizo eco del caso y asistió al lugar al momento del rescate y recibir formalmente al animal para ponerlo a resguardo y darle los cuidados veterinarios correspondientes.

De esta manera se cerró con éxito un caso de abandono animal.