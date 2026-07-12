Corrientes: se busca a un motociclista que huyó de un accidente

La Policía de Corrientes emitió un pedido de colaboración para identificar a un motociclista que huyó de un grave accidente vial en la localidad de Paso de los Libres.

El hecho ocurrió el sábado durante la tarde, alrededor de las 13.50 en el cruce de las avenidas Restituto Ortiz y 12 de Septiembre de la mencionada localidad.

Según la información proporcionada por las autoridades, el motociclista implicado huyó sobre una vehículo marca Keller de color azul y blanca.

Quien posea datos que ayuden a identificar y localizar a esta persona puede comunicarse al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.