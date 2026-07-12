Una mujer murió en un accidente vial sobre una ruta de Corrientes

Un fatal siniestro vial se registró este domingo sobre Ruta Nacional N° 118, en jurisdicción de la localidad de San Miguel. Autoridades informaron de la muerte de una mujer, se confirmaron menores heridos.

El hecho implicó a una SUV marca Chevrolet Tracker y un automóvil Volkswagen Senda en un tramo de la RN 118 entre San Miguel y Colonia Caimán.

El fuerte impacto de los vehículos provocó la muerte en el instante de la mujer, mayor de edad y oriunda de Colonia Caimán, que dirigía el automóvil más antiguo.

En tanto que en el otro vehículo viajaban una persona mayor de edad y cinco menores, quienes resultaron heridos tras el incidente.

Los servicios de emergencias y Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar, dando atención a los heridos y resguardando el lugar de los hechos para los posteriores peritajes.

Con información de Redes Sociales Caá Catí.