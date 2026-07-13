Corrientes: la joven agredida en una pelea está en terapia con múltiples traumatismos

El director del Hospital Escuela "General José Francisco de San Martín", José Alberto Romero, brindó detalles sobre el estado de salud de Leila, la joven que permanece internada tras la violenta pelea ocurrida a la salida de un boliche en Corrientes y el posterior siniestro vial que sufrió cuando regresaba a su casa.

Romero explicó que la paciente presenta múltiples lesiones y que permanece internada en la unidad de terapia intensiva para un estricto seguimiento médico.

"La chica se va a su casa, va caminando y la atropella un camión. Ella está en terapia intensiva, pero para control porque tiene muchos politraumatismos", señaló el profesional en declaraciones al programa de María Mercedes Vázquez, por RadioNord Continental,

En ese sentido, precisó que la joven presenta un traumatismo hepático, traumatismo torácico, fractura de una costilla, fractura de clavícula, traumatismo de cráneo y una importante herida en uno de sus muslos.

"Por todo eso está en terapia con nosotros, pero dentro de todo está estable", remarcó Romero.

El director del Hospital Escuela también aclaró que la paciente ingresó al centro de salud con lesiones compatibles con un cuadro de politraumatismos, motivo por el cual permanece bajo observación permanente.

"Esta chica llegó toda traumatizada nada más, por eso está internada en terapia por la cantidad de lesiones que tiene, pero controlándola nada más. Y así va a seguir hasta ver la evolución", explicó.