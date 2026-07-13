Tras una investigación se recuperó una motocicleta robada en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó una motocicleta que fue denunciada como robada en la ciudad Capital.

El operativo inició dias atrás, luego que se registrara una denuncia en la Comisaría XXII Urbana sobre una motocicleta robada marca Honda, modelo Wave de 110cc.

Por tal motivo, la Dirección de Investigación Criminal (DIC) realizó una investigación que llevó a los agentes hasta cercanías del río Paraná, sobre calle Amado Bompland, donde hallaron un rodado escondido entre los pastizales de la zona.

Tras las primeras averiguaciones, se constató que las características del rodado encontrado coincidían con la denuncia registrada días anteriores.

Es así que se procedió al secuestro y traslado del vehículo hacia la mencionada dependencia para continuar con las diligencias de rigor.