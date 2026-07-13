Caso Melanie Aldaz: realizan la autopsia en Reconquista tras el hallazgo del cuerpo de la joven correntina

Los familiares directos de Melanie Denise Aldaz, la joven de 18 años, confirmaron formalmente que el cuerpo rescatado de las aguas del río Paraná, a la altura de la ciudad santafesina de Reconquista, pertenece a la joven cuya búsqueda había movilizado a las fuerzas de seguridad y a la comunidad de la provincia de Corrientes durante las últimas dos semanas.

La confirmación llegó a través de una breve declaración pública difundida por la familia a través de medios de Monte Caseros: "Luego del reconocimiento el cuerpo encontrado en las aguas del Río Paraná frente a Reconquista, Santa Fe, pertenece a Melanie", señalaron en un comunicado replicado por canal 2 de esa localidad correntina.

Los allegados de la víctima anticiparon además que, tras concluir los trámites de rigor ante los tribunales santafesinos, regresarán a territorio correntino para luego viajar a Monte Caseros, donde se prevé realizar las ceremonias de inhumación.

Los detalles del hallazgo y las pertenencias clave

El hallazgo del cuerpo se produjo cerca del mediodía del pasado sábado 11 de julio, cuando un guía de pesca que navegaba la zona ribereña de Reconquista divisó una silueta humana flotando en estado semisumergido y dio inmediato aviso a la Prefectura Naval Argentina y a la policía local.

Al momento de la extracción de los restos del cauce fluvial, la víctima vestía un pantalón de jean azul, un suéter azul, una remera negra y una sola media de color gris en su pie derecho.

Durante el examen preliminar sobre el terreno, el médico policial Federico Milessi detectó en el bolsillo delantero derecho del pantalón de la joven un documento nacional de identidad a nombre de Melanie Denise Aldaz, con domicilio registrado en Monte Caseros.

El hallazgo del DNI orientó de inmediato la línea de comunicación entre las jurisdicciones policiales de Santa Fe y Corrientes para localizar a los familiares que buscaban a la joven desde el 29 de junio.

Investigación forense para determinar la causa de muerte

En el marco de la investigación penal preparatoria que busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento, este lunes 13 por la mañana se dio inicio formal a la autopsia en las instalaciones de la Morgue Judicial de Reconquista.

El procedimiento forense está a cargo del médico de los tribunales santafesinos, Horacio Goldaráz, bajo las directrices y requerimientos del fiscal de instrucción de turno, el doctor Leandro Aguilar, precisó el portal Reconquista hoy.