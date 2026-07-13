Violenta pelea en Corrientes: denuncian que una joven recibió una brutal golpiza

Una violenta pelea ocurrida durante la madrugada del domingo a la salida de un boliche bailable de la ciudad de Corrientes terminó con una joven internada, luego de sufrir una brutal golpiza que quedó registrada en un video que comenzó a circular en las redes sociales.

El hecho se produjo en inmediaciones de Costanera Sur y Lamadrid, donde, según las imágenes difundidas, un grupo de mujeres protagonizó una pelea.

En el video se observa a una joven tendida en el suelo mientras otras dos mujeres le propina una fuerte patada en la cabeza.

La víctima intentó regresar a su casa, pero se encontraba mareada y en estado de shock. En esas circunstancias, sufrió un siniestro vial al protagonizar un choque.

Ante el hecho, la joven fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Horas después del hecho, una amiga de la joven publicó un mensaje en redes sociales en el que responsabilizó a las presuntas agresoras por lo ocurrido. "Le pegaron a mi amiga en patota, le lastimaron y le rompieron sus anteojos. Después de eso se dirigió a su casa y tuvo un accidente contra un camión por no ver bien y estar en shock, y hoy está grave", escribió.

Hasta el momento, se desconoce más información del hecho.