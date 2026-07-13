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Violenta pelea en Corrientes: denuncian que una joven recibió una brutal golpiza

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo en la capital correntina. 

Por El Litoral

Lunes, 13 de julio de 2026 a las 07:55

Una violenta pelea ocurrida durante la madrugada del domingo a la salida de un boliche bailable de la ciudad de Corrientes terminó con una joven internada, luego de sufrir una brutal golpiza que quedó registrada en un video que comenzó a circular en las redes sociales.

El hecho se produjo en inmediaciones de Costanera Sur y Lamadrid, donde, según las imágenes difundidas, un grupo de mujeres protagonizó una pelea.

En el video se observa a una joven tendida en el suelo mientras otras dos mujeres le propina una fuerte patada en la cabeza. 

La víctima intentó regresar a su casa, pero se encontraba mareada y en estado de shock. En esas circunstancias, sufrió un siniestro vial al protagonizar un choque.

Ante el hecho, la joven fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Horas después del hecho, una amiga de la joven publicó un mensaje en redes sociales en el que responsabilizó a las presuntas agresoras por lo ocurrido. "Le pegaron a mi amiga en patota, le lastimaron y le rompieron sus anteojos. Después de eso se dirigió a su casa y tuvo un accidente contra un camión por no ver bien y estar en shock, y hoy está grave", escribió.

Hasta el momento, se desconoce más información del hecho. 

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