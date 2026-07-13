Corrientes: secuestran un arma de guerra y un cuchillo tras una pelea en una estancia

La Policía de Corrientes informó que intervino de forma exitosa en una pelea en la localidad de Lomas de Gonzalez, donde una persona terminó herida por un arma blanca.

El hecho fue reportado a la Comisaría de la mencionada localidad, dando alerta sobre una pelea en una estancia rural ubicada en la Quinta Sección, paraje Cerrudo Cué, departamento de San Luis del Palmar.

El propietario de dicho establecimiento fue quien hizo la denuncia, relatando que los protagonistas de la pelea eran dos peones.

Una delegación de efectivos llegó al hospital local, donde uno de los involucrados estaba recibiendo asistencia médica tras recibir heridas cortantes. Según los testimonios recabados, un vecino intervino en la pelea y luego trasladó al herido hasta el hospital en su vehículo particular.

Además, testigos afirmaron que uno de los involucrados en el caso habría sacado un arma de fuego.

En tanto que en el procedimiento desplegado en el establecimiento rural se secuestró un cuchillo tipo carnicero con claros signos de uso y una pistola calibre 9mm, marca FM Hi-Power, con cargador y seis municiones.

Por el caso, la Fiscalía en turno inició actuaciones bajo la carátula de "Supuestas Lesiones Leves y Portación Ilegal de Arma de Guerra", aplicando las medidas procesales de rigor.