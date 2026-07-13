Murió Julio Ángel Duarte, reconocido juez penal de Goya

Murió Julio Ángel Duarte, reconocido juez penal de la ciudad de Goya e integrante del Tribunal de Juicio.

Duarte desarrolló una extensa carrera dentro del Poder Judicial de Corrientes, donde se desempeñó como juez de Juicio en la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Goya.

A lo largo de los años intervino en numerosos procesos penales de relevancia y fue uno de los magistrados de referencia del fuero penal en el interior provincial.

En los últimos años integró el Tribunal de Juicio que tuvo a su cargo causas de gran repercusión pública, entre ellas el proceso por la causa Generación Zoe en Goya, junto a los jueces Ricardo Diego Carbajal y Jorge Antonio Carbone.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas de su fallecimiento ni detalles sobre su despedida.