Así será el operativo policial en Corrientes por el partido de Argentina e Inglaterra

Por disposición del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía de Corrientes, las fuerzas de seguridad implementarán este miércoles un dispositivo especial de vigilancia en toda la provincia, por el partido entre Argentina e Inglaterra, encuentro correspondiente a las semfinales del Mundial 2026.

Fuentes de la fuerza provincial confirmaron a El Litoral que la estructura del operativo será similar a la implementada el sábado pasado, aunque en esta oportunidad se incrementará la dotación de recursos humanos y logísticos.

El despliegue integral afectará de manera directa a más de 150 efectivos policiales y 20 motocicletas en la capital, mientras que las distintas Unidades Regionales replicarán esquemas preventivos de idéntica naturaleza en el interior de la provincia.

Restricciones al tránsito en Costanera Sur y Parque Mitre

Las tareas de prevención y control vial se iniciarán formalmente a las 16, hora fijada para el comienzo del encuentro deportivo, y focalizarán su actividad en las zonas ribereñas y paseos públicos de mayor convocatoria, tales como la Costanera General San Martín, el Parque Mitre, la Plaza Mercosur y el predio de la Rotonda de la Virgen de Itatí.

Además, se dispondrá una cobertura especial en el Fan Fest organizado por la Municipalidad de Corrientes, donde los organizadores prevén una asistencia multitudinaria.

Para garantizar la seguridad de los peatones, las autoridades determinaron que el Parque Mitre permanecerá completamente cerrado al tránsito vehicular.

Una medida similar se aplicará en la Costanera Sur, donde quedará prohibida la circulación de automóviles y motocicletas, estableciéndose desvíos obligatorios para quienes se movilicen desde la zona norte, quienes deberán desviar su marcha por la calle Edison, concentrándose el ordenamiento del tránsito en la intersección con la avenida Lavalle.

Controles preventivos y pautas de convivencia urbana

Los accesos a estos dos importantes pulmones recreativos de la ciudad serán exclusivamente peatonales. En los diferentes puestos de control establecidos en los perímetros de ingreso, el personal policial procederá a la revisión de los asistentes, restringiendo el ingreso de conservadoras y otros elementos que puedan representar un riesgo para terceros o alterar el orden público.

Desde la fuerza de seguridad provincial recalcaron que el servicio de custodia urbana se desarrollará en tres etapas bien definidas, cubriendo los momentos previos, el transcurso del partido y las horas posteriores a la finalización del evento.

El objetivo central de la planificación es preservar la tranquilidad general y asegurar que las manifestaciones de apoyo al conjunto nacional se desenvuelvan en un clima de respeto, por lo que instaron a la población a colaborar con las directivas de los agentes y mantener conductas responsables en la vía pública.