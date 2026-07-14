San Roque: familiares de la joven que murió en un incendio reclaman respuestas

Carla, es tía de Aimará Falcón, la joven de 19 años que murió en el incendio de una casa en la localidad de San Roque en la madrugada del pasado 8 de julio. Salió a reclamar Justicia y pedir claridad en la investigación del trágico hecho por el cual hay un hombre detenido, acusado de arrojar botellas incendiarias sobre el techo de la vivienda.



"A nosotros nos cierra lo que pasó, estamos con muchísimas dudas. Según dijo en una radio, la señora -dueña de la casa quemada- fue mi sobrina la que la levantó a ella y alertó del fuego y cómo puede ser que las dos -junto a su hija- salgan y mi sobrina no", advirtió en una entrevista con FM San Roque.



Remarcó en ese punto al asegurar: "Eso es lo que no entendemos.



Acerca del accionar de la dueña de casa dijo que "la señora Miriam Sánchez nunca se atrevió a hacer un llamado y decirle a mi hermana, disculpe, pasó esto. A mi hermana le dan el aviso recién a las 7.30 de la mañana cuando la buscó la Policía", reclamó.



Sobre lo que pasó esa noche le consultaron si Aimará solía frecuentar el lugar y respondió que "iba siempre, había amistad. Lo que yo sabía es que mi sobrina sí tenía una amistad con la chica Lourdes Olmedo", sostuvo



"No puedo decir ni confirmar que le hicieron algo a mi sobrina y se tapó así prendiendo o incendiando la casa. La verdad, tengo muchas dudas porque nadie dice nada y por esto que causa esté bajo secreto de sumario no vamos a ver nada todavía", planteo.



Volvió a referirse a la dueña de casa al afirmar que "están de lo más bien las dos junto a su hija no se entiende cómo pudieron salir bien las dos, creo que la nena está quemadita un poco su mano. No entiendo no nos cierra todo esto. No voy a parar hasta llegar donde tenga que llegar para que se haga justicia", advirtió.



Plantó además que "otro tema es el celular de mi sobrina que no se encontró. Creería que eso tiene la justicia es clave el celular porque puede demostrar los últimos movimientos", destacó.

Dudas



"La señora dijo que mi sobrina le levantó a ellas dos y le alertó del fuego, que ella tuvo un golpe y salieron a correr para afuera. Eso no se entiende. También hay una versión de que esta chica podría haber estado pidiendo auxilio pero habría estado atrapada por un ropero, otra versión que circuló es que quedó en el baño de la parte de atrás.



"Pero hicieron abandono de persona", enfatizó y dejó en claro que "toda la familia no vamos a parar hasta que no se sepa la verdad. Si tenemos que movilizar, lo vamos a movilizar sea en San Roque, o Corrientes, donde sea porque no vamos a parar hasta que salga la verdad a la luz", puntualizó.



