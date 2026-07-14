"Una bala pasó a centímetros de mi nieto" contó el hombre al que le quemaron su auto

En la madrugada del sábado último, un automóvil acabó destruido por el fuego en el Barrio 38 Viviendas de la localidad de Alvear, sin embargo las pericias posteriores sorprendieron al confirmar que la casa recibió la descarga de varios impactos de bala calibre 9 milímetros, un mensaje con tinte mafioso que la Justicia deberá esclarecer.



La víctima, Daniel Aguilera (51) quien se desempeña como remisero y comerciante, sorprendió al brindar detalles lo que primeramente parecía solo el incendio de un automóvil. Mucho más al asegurar que una de las balas pasó a centímetros de su nieto de 9 años.



Aguilera afirmó que el humo que se desprendió del auto incendiado casi asfixió a sus nietos y a su exesposa que dormían en la casa, relató ante FM Ciudad de Santo Tomé.



Recordó que su hijo lo despertó entre las 2 y 2:30 del sábado diciéndole que se quemaba su automóvil en la vereda. Luego llegaron los bomberos y la policía para soficar las llamas



"En ese momento pensamos que el auto se había prendido fuego solo por un cortocircuito. Estábamos de madrugada, no miramos bien y nos volvimos a dormir", admitió.

Balacera





Pero, la historia tuvo un giro de 180 grados al amanecer, cuando su hijo Fabrizio le mostró vainas servidas en la calle y cinco impactos de bala distribuidos en la puerta y la mampostería del frente de la vivienda de su madre.



El peritaje posterior, realizado técnicos policiales de la Unidad Regional V, confirmó que los atacantes fueron con una pistola calibre 9 milímetros, arma reglamentaria de la Policía. Además, revelaron que abrieron la parte trasera del automóvil para arrojar una botella con combustible, lo que provocó una violenta explosión y el posterior incendio destructivo.



El hecho destruyó por completo un Volkswagen Gol Country.



"Gracias a los vecinos la familia sigue viva. Ellos empezaron a tirarle piedras a la casa para despertarlos mientras llamaban a los bomberos. Si no actuaban, esto iba a ser una masacre por falta de oxígeno", advirtió.



Por otra parte reveló que uno de los proyectiles atravesó la pared e ingresó al dormitorio donde dormía su nieto de 9 años. "La bala se detuvo a escasos 20 centímetros de la cama".

Sin respuestas

Por lo ocurrido, la familia Aguilera considera que están desamparos y piden resguardo, en tanto que dejó en claro que no tiene deudas ni enemigos, por lo que el ataque le "resulta completamente inexplicable" aunque sospecha que "buscaron cerrarme el paso" por algún motivo ligado a su actividad de transporte hacia los hospitales de Santo Tomé o Paso de los Libres.



"Estamos asustados y desesperados, de noche no podemos dormir tranquilos. Pedí formalmente custodia policial para mi familia por todo lo que sucedió y la respuesta de la comisaría fue que ‘tenemos que esperar’. Hoy es el tercer día y no sabemos nada, no tenemos ninguna respuesta de la justicia ni de la policía", denunció Aguilera.



En otro orden de cosas, lamentó que los vecinos se negaran a facilitar las grabaciones de las cámaras de seguridad lo cual "dificulta mucho la investigación".