Golpe al narcomenudeo en Corrientes: atraparon a dos sujetos con decenas de dosis de droga

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a dos personas en la ciudad Capital, quienes fueron atrapadas en una maniobra de pasamos con cocaína.

El procedimiento se realizó por efectivos de que realizaban tareas de prevención en el barrio Laguna Seca, cuando sobre calles Zapiola y Las Piedras observaron a dos hombres, uno a pie y otro sobre una motocicleta, quienes realizaban maniobras de pasamanos.

Al notar la actitud sospechosa, los agentes se identificaron y dieron la voz de alto, lo cual alertó a los sujetos que intentaron huir del lugar.

Pese a la resistencia, los hombres fueron detenidos. El motociclista fue identificado como Lautaro A. y su vehiculo marca Honda, modelo Wave, fue secuestrado preventivamente. Además, se realizó la inspección de sus pertenencias y se hallaron 45 envoltorios de plástico con una sustancia blanca, 37 de ellos eran dosis pequeñas, mientras que 7 eran tipo piedra y dinero en efectivo por $45.000.

En tanto que el otro sujeto, no cargaba consigo elementos de interés para el caso.

Ante el hallazgo, se solicitó la presencia de un testigo para luego proceder con el narcotest correspondiente, el cual arrojó positivo para cocaína, la cual representaba un peso total de 10,31 gramos.

El caso fue puesto a conocimiento del fiscal Dr. Ángel Machado, quien instruyó la detención y disposición de los demorados ante la Justicia para iniciar las diligencias de rigor.