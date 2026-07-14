Detienen a un hombre que disparó un arma de fuego en una calle de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien portaba un arma de fuego mientras causaba disturbios en la vía pública.

En la siesta del lunes, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (Grim III) que realizaban tareas de prevención, fueron alertados por un transeúnte sobre un hombre en aparente estado de ebriedad, quien además de causar disturbios en la vía pública, habría realizado disparos con un arma de fuego.

Ante la urgencia, los agentes acudieron hasta calle Amado Bonpland al 200, lugar donde se encontraba el sujeto. Una vez allí, se detuvo a un hombre mayor de edad, quien estaba bajo los efecto del alcohol.

Tras identificarlo y realizar las primeras averiguaciones, se supo que el sujeto poseía antecedentes policiales, siendo demorado en el lugar.

En una gruta de la zona, se halló un arma tipo revolver de calibre 38.5 con dos vainas servidas y un cartucho, elementos que fueron secuestrados como pruebas.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se iniciaron los trámites de rigor.