Corrientes: investigan a un profesor de apoyo acusado de abusar de al menos cinco alumnos

Una grave denuncia pesa contra un profesor de apoyo escolar e informática de la ciudad de Corrientes, acusado de presunto abuso sexual sobre al menos cinco menores de edad.

En la jornada del martes la Policía llegó al domicilio del educador tras ser denunciado. Las víctimas, alumnos de entre 10 y 14 años que asistían a sus clases particulares, relataron los hechos a sus familias, lo que desencadenó un allanamiento judicial con secuestro de material tecnológico y la posterior intervención policial ante el intento de linchamiento por parte de padres indignados.

Revelación de las víctimas y denuncias judiciales

El caso que apunta a un profesor identificado como con el apellido Ojeda salió a la luz, cuando un adolescente se quebró ante su madre debido a la situación que vivía.

El menor relató a su madre los tocamientos por parte del docente, los cuales iniciaron en el momento en que empezó a a tomar clases con él, hace tres años.

Tras la primer denuncia empezaron a aparecer nuevas víctimas, cuyas denuncias formales apuntan a un patrón de abuso sistemático sobre alumnos varones y mujeres de entre 10 y 14 años de edad.

Si bien el imputado se desempeña como docente de informática en un establecimiento educativo, los abusos denunciados ocurrieron en su domicilio, donde brindaba apoyo escolar.

Allanamiento técnico, tensión vecinal y detención del acusado

La Justicia ordenó en primera instancia un allanamiento en la vivienda de Ojeda, donde los peritos de la Policía de Corrientes secuestraron computadoras portátiles y teléfonos celulares para establecer si el implicado registraba o grababa los abusos.

Sin embargo, una demora administrativa en la emisión de la orden de captura formal por parte del juez de la causa provocó que el acusado permaneciera inicialmente en su hogar.

La situación de tensión escaló tras la reacción de los padres. Ante la inacción judicial, uno de los progenitores acudió al domicilio del profesor para confrontarlo. El sospechoso intentó refugiarse en la vivienda de su hermana, ubicada de forma lindera, mientras se autoconvocaban vecinos de la zona.

La situación escalaba por lo que personal de la Policía de Corrientes debió intervenir para resguardar la integridad física del sospechoso y lo retiró a bordo de un patrullero.

Actualmente se encuentra alojado bajo custodia en una dependencia policial a la espera de las correspondientes indagatorias ante la Fiscalía de Delitos Sexuales.