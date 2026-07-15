Corrientes: en un operativo recuperaron una motocicleta denunciada como robada

La Policía de Corrientes informó que recuperó una motocicleta denunciada como robada en la ciudad capital.

El operativo fue realizado el lunes por efectivos de la Comisaría II Urbana que realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de calles Suipacha y General Paz, en el barrio Arazaty, donde observaron a una persona trasladar a cuestas una motocicleta.

Esto llamó la atención de los agentes, quienes se aproximaron hasta el sujeto para averiguar más sobre la situación, pero al notar la presencia policial, el sospechoso arrojó el vehículo y huyó a pie, perdiendose entre los pasillos del barrio.

Ante tal situación, los policias procedieron a realizar el secuestro preventivo de una motocicleta marca Gilera, modelo Smash de 110cc. Tras las primeras averiguaciones se comprobó que el rodado tenía una denuncia por robo.

La motocicleta fue trasladada a la dependencia donde fue puesta a resguardo y a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias del caso.