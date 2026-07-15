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POLICIA RURAL DE GOYA

Recuperaron un ternero robado hace dos meses tras un allanamiento en Corrientes

La investigación está en curso para localizar a otros dos animales buscados
 

Por El Litoral

Miércoles, 15 de julio de 2026 a las 16:56

Un exitoso operativo de la Policía Rural y Ecológica de Goya permitió rescatar a un ternero que había sido sustraído hace dos meses, devolviendo la esperanza a un productor ganadero local que había denunciado la pérdida de tres animales.

 La investigación policial, iniciada a partir de una denuncia, condujo a los efectivos hasta una vivienda particular ubicada en el barrio Resurrección de aquella ciudad. 

Con la correspondiente orden judicial de allanamiento, el personal de seguridad ingresó al inmueble y constató la presencia de un ejemplar bovino de aproximadamente cuatro meses de vida. 



El animal fue inmediatamente reconocido por el damnificado gracias a la señal de propiedad que presentaba, lo que permitió su secuestro preventivo y posterior restitución al legítimo dueño.

El procedimiento se llevó a cabo bajo la estricta intervención de las autoridades judiciales competentes, mientras las fuerzas de seguridad continúan con las tareas investigativas para establecer el paradero de los dos terneros restantes y determinar el grado de responsabilidad de las personas involucradas en el ilícito.

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