Recuperaron un ternero robado hace dos meses tras un allanamiento en Corrientes

Un exitoso operativo de la Policía Rural y Ecológica de Goya permitió rescatar a un ternero que había sido sustraído hace dos meses, devolviendo la esperanza a un productor ganadero local que había denunciado la pérdida de tres animales.



La investigación policial, iniciada a partir de una denuncia, condujo a los efectivos hasta una vivienda particular ubicada en el barrio Resurrección de aquella ciudad.



Con la correspondiente orden judicial de allanamiento, el personal de seguridad ingresó al inmueble y constató la presencia de un ejemplar bovino de aproximadamente cuatro meses de vida.





El animal fue inmediatamente reconocido por el damnificado gracias a la señal de propiedad que presentaba, lo que permitió su secuestro preventivo y posterior restitución al legítimo dueño.

El procedimiento se llevó a cabo bajo la estricta intervención de las autoridades judiciales competentes, mientras las fuerzas de seguridad continúan con las tareas investigativas para establecer el paradero de los dos terneros restantes y determinar el grado de responsabilidad de las personas involucradas en el ilícito.