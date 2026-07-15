Detectaron en Corrientes millonario contrabando de cigarrillos oculto en encomiendas

Efectivos del Escuadrón 7 "Cabo Misael Pereyra" de Gendarmería Nacional lograron el secuestro de 85.000 paquetes de cigarrillos de origen ilegal, valuados en aproximadamente 93,5 millones de pesos, luego de proceder a la apertura de 27 encomiendas de empresas de transporte logístico.





El operativo se ejecutó en estricto cumplimiento de una orden judicial que dispuso la inspección de los bultos, los cuales habían sido retenidos previamente durante diversas tareas de control de ruta desplegadas por la fuerza de seguridad.





Al registrar el interior de las cajas, los gendarmes constataron que la totalidad de la mercadería, distribuida en distintas marcas, carecía del correspondiente aval aduanero, lo que configuró una presunta infracción al Código Aduanero vigente.





Ante el hallazgo, la Fiscalía Federal de Paso de los Libres intervino de inmediato y ordenó el secuestro definitivo del cargamento, el cual fue puesto a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para tramitar las actuaciones administrativas y judiciales de rigor.