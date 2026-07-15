Corrientes: atraparon a un motociclista con 2 kilos de cocaína ocultos en su ropa

Un motociclista fue detenido con tres "ladrilos" de cocaína que pesaron 2,013 kilogramos, en un operativo realizado por efectivos del Escuadrón 47 “Ituzaingó” de la Gendarmería Nacional.



El procedimiento se llevó a cabo durante un control vehicular sobre la Ruta Provincial Nº 34, en las proximidades de la localidad de San Carlos, donde interceptaron la marcha de una motocicleta.



Al identificar al conductor, los uniformados advirtieron anomalías en su vestimenta y detectaron la presencia de varios bultos rectangulares sospechosos disimulados bajo su ropa.



Con la autorización de los magistrados intervinientes y ante la presencia de testigos hábiles, los agentes realizaron una requisa minuciosa que permitió hallar dos paquetes grandes y un tercero de menor tamaño que contenían una sustancia pulverulenta blanquecina.



Las pruebas de campo de orientación de narcóticos arrojaron un resultado cromáticamente positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2,013 kilogramos.





En el caso tomaron intervención directa el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Corrientes, que dispusieron el secuestro inmediato del estupefaciente y la motocicleta que en conjunto alcanzan un avalúo estimado de $48 millones, mientras que el involucrado quedó detenido y alojado en los calabozos de la fuerza en carácter de incomunicado.