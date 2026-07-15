Recuperaron elementos de construcción robados de una casa en Corrientes

Luego de varias intervenciones se recuperó una importante cantidad de materiales de construcción y herramientas que habían sido sustraídos de una vivienda en obra, gracias a una serie de operativos desplegados en las inmediaciones del barrio Esperanza.



Las tareas de investigación criminal se iniciaron de inmediato tras una denuncia telefónica que alertaba sobre el robo de aberturas, cerámicos de porcelanato y diversos elementos de albañilería en una propiedad en construcción de la zona.



Según destacaron, se contó con el valioso aporte de datos suministrados de forma anónima por otros residentes de la barriada que permitió seguir una línea investigativa certera y localizar los lugares donde se comercializaban los objetos sustraídos.





En una primera intervención realizada en la vía pública, el personal policial logró interceptar a un sospechoso que ya había logrado vender parte del botín, procediéndose en ese mismo acto al secuestro preventivo de una caja de porcelanato negro y una puerta.



Posteriormente, las recorridas de prevención y los patrullajes continuaron en diferentes zonas y derivó en una segunda intervención donde se tomó contacto con un ciudadano que poseía valiosa información sobre el destino de otros elementos restantes.



Ante la presencia policial, esta persona hizo entrega voluntaria de una serie de herramientas que le habían ofrecido para la compra, entre las que se detallaban una cuchara de albañil, una tenaza, un mazo, una barreta sacaclavos y un nivel de mano.



La totalidad de los elementos recuperados quedaron bajo resguardo en la dependencia policial correspondiente para su posterior restitución a los legítimos propietarios, mientras que el primer involucrado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas.