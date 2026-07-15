Dos heridos tras el vuelco de un vehículo en una ruta de Corrientes

Dos personas resultaron heridas tras el vuelco de un utilitario sobre la Ruta Nacional 119 tras lo cual debieron ser hospitalizadas de urgencia en el hospital Irastorza de la ciudad de Curuzú Cuatiá.





El siniestro vial se registró alrededor de las 18:30 horas a la altura del kilómetro 27, donde el personal policial constató la presencia de un vehículo dañado que se encontraba sobre la banquina este, tras haber despistado y volcado por causas que inicialmente se atribuyen a un imprevisto desperfecto mecánico, según publicó el portal El Diario de Curuzú.





Los ocupantes del automóvil viajaban desde la provincia del Chaco con destino a Entre Ríos cuando sufrieron el incidente vial, aunque afortunadamente ambos se encontraban lúcidos al momento de ser hallados por las fuerzas de seguridad.





Las víctimas recibieron los primeros auxilios por parte del personal de emergencias de una empresa privada que circunstancialmente transitaba por la zona y detuvo su marcha para colaborar en el lugar del hecho.





Posteriormente, dotaciones de bomberos voluntarios se hicieron presentes en el sector para realizar las maniobras de extracción y rescatar de forma segura a los afectados que permanecían dentro del habitáculo.





Una vez liberados, ambos fueron trasladados de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital Civil para recibir una atención médica integral y evaluar el carácter de las lesiones sufridas.



Las autoridades sanitarias del centro de salud confirmaron que los dos pacientes debieron quedar internados en observación para controlar su evolución, precisando que se encuentran fuera de peligro.



En el lugar del accidente trabajaron de forma coordinada los peritos viales y las dependencias correspondientes, dándose inmediata intervención a las autoridades judiciales locales para iniciar las actuaciones de rigor