Voraz incendio causó destrucción en una casa y pánico en el interior de Corrientes

Alrededor de las 20.30 de este miércoles, luego del final del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial de Fútbol se desató un imponente incendio que causó severas destrucciones en una casa de la localidad de La Cruz y sembró el pánico en un vecindario.





El fuego descontrolado movilizó de urgencia a las fuerzas de seguridad en horas de la noche, registrándose afortunadamente solo daños materiales en el inmueble ubicado sobre la calle Uruguay, en el tramo comprendido entre Colón y Unión, dentro del casco urbano de la mencionada localidad.



El rápido accionar de las dotaciones de Bomberos Voluntarios locales resultó fundamental para mitigar la emergencia, logrando controlar la propagación de las llamas en pocos minutos de trabajo intensivo, según publicó el sitio Noticias La Cruz.





También se desplegó personal de la Policía de Corrientes, cuyos efectivos procedieron a efectuar los cortes de tránsito correspondientes para asegurar el perímetro y facilitar las tareas de los rescatistas.





Los residentes de la vivienda debieron recibir asistencia médica inmediata en el lugar del hecho debido a la densa concentración de monóxido de carbono en el ambiente.

Posteriormente, el personal sanitario dispuso el traslado preventivo de los afectados hacia el centro de salud local debido a un cuadro por inhalación de humo, informándose que ambos se encuentran estables.



Las pérdidas materiales afectaron de manera parcial la estructura edilicia y diversos objetos de valor que se encontraban en el interior de las habitaciones, sin que se lamentaran víctimas fatales ni heridos de gravedad. Los peritos de la fuerza policial y los especialistas del cuerpo de bomberos trabajan de manera conjunta en la escena para determinar las causas precisas que originaron el foco ígneo.