Abigeato en Corrientes: tras un allanamiento recuperaro a un caballo robado

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó un caballo que fue reportado como robado en la localidad de Ituzaingó.

El operativo fue realizado por las Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó y Concepción, tras ejecutar una orden de allanamiento ordenada por la Justicia en el marco de un caso de abigeato.

Tras el hallazgo del animal se requirió la asistencia de un veterinario, quien encontró a un equipo macho de pelaje alazán, con una marca identificatoria, "VE". Es así, que el caballo fue trasladado a las dependencia de Ituzaingó.

Con el equino puesto a resguardo, se continúa con la investigación para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades de los involucrados.