Golpe al narcomenudeo en Corrientes: un hombre fue detenido con envoltorios con marihuana

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a un hombre que transportaba droga en la localidad de Paso de los Libres.

El operativo contra el narcomenudeo se realizó en la noche del martes por parte de la División de Investigación Criminal (DIC), dependiente de la Comisaría II de mencionada localidad

Durante un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de avenida 2 de Abril, en el barrio 508 Viviendas, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta marca Ghiggeri de 100cc.

El motociclista fue identificado como un hombre mayor de edad, de 37 años, a quien se le encontró tres envoltorios con una sustacia vegetal entre sus pertenencias. Ante el hallazgo se procedió a realizar el narcotest cuyo resultado fue positivo para marihuana.

Además, se secuestraron un teléfono celular, una balanza digital y la motocicleta; en tanto que el conductor fue detenido en el lugar.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia mencionada, donde se inicaron los trámites del caso.