Buscan a una adolescente de 15 años que falta de su hogar en Corrientes

La Policía de Corrientes activó un protocolo de búsqueda y localización para dar con el paradero de una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Isabel Melodi Trinidad Villalba, de 15 años. Según la denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y el Menor, la menor se ausentó de su domicilio del barrio Arazaty durante la tarde del martes 14 de julio.

El caso ya cuenta con la intervención de la Fiscalía en turno de la capital correntina.

Características físicas y vestimenta de la menor buscada

Las autoridades difundieron la descripción y la indumentaria que portaba la joven al momento de ser vista por última vez:

Rasgos físicos: Contextura delgada, estatura aproximada de 1,55 metros , tez trigueña, cabello largo de color negro con flequillo y mechones de color rojo.

Vestimenta: campera color bordó, un pantalón de buzo color rosado y zapatillas marrones con detalles en blanco.

Canales oficiales de comunicación para aportar datos

Mientras se realizan las tareas de rastrillaje, quienes puedan aportar datos que ayuden a dar con su paradero pueden comunicarse a la Comisaría de la Mujer y el Menor a traves del contanto telefónico al 3794-432913.