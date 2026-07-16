Corrientes: el operativo de seguridad por el partido de Argentina terminó sin incidentes

El operativo de seguridad desplegado por la Policía de Corrientes durante el partido de la Selección Argentina finalizó sin incidentes de gravedad. Se dio en el marco de la victoria ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La medida alrededor de las semifinales del Mundial fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad e incluyó un amplio despliegue de efectivos en la capital y la provincia.

La cobertura preventiva se realizó antes, durante y después del partido, con especial atención en los sectores donde se esperaba una mayor concentración de personas por los festejos.

Según informaron desde la Policía, el operativo permitió garantizar el desarrollo normal de las celebraciones y las caravanas. Solo se registraron intervenciones en algunos barrios por situaciones de desorden en la vía pública: demoraron a varias personas con exceso de alcohol.