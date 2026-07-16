Corrientes: una pelea entre hermanos terminó con la muerte de uno de ellos

La Policía de Corrientes informó que este jueves se produjo un fuerte pelea entre dos hermanos en la localidad de Paso de los Libres, tras la cual uno de ellos murió tras recibir heridas punzocortantes.

El hecho se registró en la madrugada de este jueves, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito Primera, en colaboración con la Fiscalía de turno, iniciaron un procedimiento en un domicilio ubicado en el Pasaje Benitez de dicha localidad.

Horas antes, alrededor de las 00.30 una denuncia al 911 informó sobre una pelea familiar entre dos hermanos de apellido Piris. Una vez en el lugar, los efectivos encontraron a un joven de 24 años con heridas compatibles con un arma blanca y a su hermano de 33 años, ambos protagonistas de la pelea.

Ante la escena, se procedió a la detención del hermano mayor y el secuestro de un cuchillo tipo carnicero. En tanto que el joven herido fue trasladado de urgencia al hospital local.

Pese a recibir los primeros auxilios por parte del personal médico, horas más tarde se confirmó la muerte del hombre de 24 años.

Los peritajes trabajan para establecer las circunstancias en que ocurrió el trágico hecho, en tanto, que en la citada dependencia se continúan con las diligencias de rigor.