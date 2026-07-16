Corrientes: plantas de marihuana, cocaína y dinero secuestrados en un operativo antidroga

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó un operativo antidroga en la localidad de Paso de los Libres, donde, además de secuestrar elementos de interés, se detuvo a una persona.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado pertenecientes a la Unidad Regional IV de dicha localidad, en el marco de una investigación.

La orden de allanamiento se realizó sobre varios domicilios de manera coordinada en el barrio69 y 80 Viviendas. La ejecución sincronizada conllevó la colaboración del personal de Grupo GTO, Grim, Brigada de Investigación de las Comisarias 1ra, 2da y 3ra.

Como resultado de esta acción se secuestraron seis (6) teléfonos celulares, dinero en efectivo, un envoltorio con cocaína, cuatro (4) plantas de marihuana de diferentes tamaños, elementos de interés para la causa que se investiga.

Además, en uno de los domicilios se detuvo a un hombre de 24 años, quien estaría vinculado a la causa.

El detenido y lo secuestrado fueron puestos a diposición de la Justicia y trasladados a la dependencia correspondiente, donde se continúan con las diligencias de rigor.