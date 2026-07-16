Recuperaron en Corrientes una camioneta robada en Córdoba en incautaron armas de fuego

Tres personas fueron demoradas con armas de fuego en un operativo realizado por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tomé, quienes interceptaron el avance de una camioneta, la cual se comprobó que tenía un pedido de secuestro activo por robo de la provincia de Córdoba.



Según se informó, el personal policial realizaba recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial N° 40 que comunica con los Esteros del Iberá, cuando detuvieron la marcha de una Ford Ranger conducida por un hombre de 37 años, quien viajaba acompañado por un adolescente de 17 años y otro hombre mayor de edad.





Durante la inspección del vehículo, los policías hallaron un rifle calibre 22 con cargador y 10 proyectiles, un revólver calibre 22 con siete municiones y un teléfono celular Samsung A06. P



osteriormente, al verificar la numeración del chasis mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SiFCOP), se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por una denuncia de robo radicada en la provincia de Córdoba.



La investigación también permitió establecer que la camioneta circulaba con una patente y documentación presuntamente apócrifas, ya que el dominio colocado no coincidía con la identidad real del vehículo. Según el registro oficial, se trata de una Ford Ranger modelo 2019 denunciada como sustraída y requerida por la Justicia cordobesa.





Ante la situación, los ocupantes fueron trasladados a la sede de la Sociedad Rural de Santo Tomé, donde se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Facundo Cabral, quien ordenó la aprehensión de los tres involucrados y el inicio de actuaciones judiciales de oficio por supuesta tenencia ilegal de armas de fuego y averiguación de delito. Además, dispuso la realización de pericias técnicas y el registro del vehículo.



Por disposición del fiscal subrogante, el menor de edad fue posteriormente entregado a su madre bajo acta, mientras que los dos mayores permanecen alojados en la Comisaría Tercera de Santo Tomé, a disposición de la Justicia. En tanto, continúan las diligencias para determinar el origen de los elementos secuestrados y las circunstancias en que la camioneta llegó hasta la provincia de Corrientes.