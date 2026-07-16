Investigan presuntos abusos sexuales tras la muerte de una adolescente en Corrientes

La muerte de una joven de 16 años, ocurrida este jueves causó gran conmoción en la pequeña comunidad de Alvear, ya que el hecho detonó en una causa de abusos sexuales que habría sufrido cuando tenía 10 años.



El impactante suceso saltó a la luz alrededor de las 5.30 cuando la chica con severas lesiones en el cuello y brazo golpeó la puerta de una casa cercana a la abandonada estación del ferrocarril, pidiendo ayuda.



Llamaron con urgencia a las autoridades y arribó un patrullero de la Comisaría local, así como una ambulancia que la llevó a la joven hacia el Hospital “Doctor Miguel Sussini” de Alvear, donde fue examinada y atento a la gravedad de su cuadro de salud, dispusieron su traslado a Santo Tomé.



En el hospital “San Juan Bautista”, solo le practicaron un cambio de ambulancia para derivarla a Corrientes por la urgencia del caso, sin embargo su deceso se produjo en pleno trayecto, según describieron fuentes del caso.



El parte médico indicaba que presentaba una grave lesión en la región del cuello, con compromiso de importantes vasos sanguíneos y una importante pérdida de sangre, lo que le provocó un cuadro de inestabilidad hemodinámica, según informó el portal Anly Red.



Destacaron además que la causa fue iniciada bajo la carátula de "Supuesta Averiguación de Delito", dispuesta por el fiscal de turno, Facundo Cabral.



Entre las medidas dispuestas se realizaron pericias en el lugar del hecho, el secuestro de distintos elementos de interés para la causa y el análisis de registros de cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir parte de los movimientos realizados por la adolescente durante la madrugada.

Motivos





Respecto a los motivos de la decisión, fuentes vinculadas con la investigación revelaron que la joven habría expresado que su padecimiento se habría originado a raíz de un abuso sexual del cual habría sido víctima a los 10 años edad, cuando residía en la provincia de Misiones, señalando como presunto autor a un primo suyo, según advirtió el portal Digital Santo Tomé.



Este medio también señaló que “personas allegadas a la menor habrían aportado pruebas clave para la causa” como ser “capturas de pantalla de la red social Facebook”, donde la adolescente habría publicado mensajes de despedida y manifestando intenciones de poner fin a su vida desde hacía aproximadamente dos meses.



En otro orden de cosas, también habrían descartado que la chica haya sufrido un reciente abuso sexual en Alvear.



De todos modos, la Fiscalía profundiza en cada evidencia obtenida para recabar la mayor información posible para esclarecer el sorprendente episodio.