Dos demorados con casi 500 kilos de carne de origen dudoso en Corrientes

En la zona rural de Saladas, demoraron un automóvil en el que tranportaban casi 500 kilos de carne vacuna de procedencia dudosa, por lo cual sus dos ocupantes quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia.



Personal de la Policía Rural y Ecológica de esa ciudad interceptó un Chevrolet Vectra sobre la Ruta Provincial Nº 13 al advertir que circulaba con la suspensión visiblemente vencida por el gran peso de la carga que llevaba.



Además, al intentar detener el vehículo, el conductor realizó una maniobra brusca e intentó escapar, aunque desistió pocos metros después. Con una orden judicial, los policías requisaron el automóvil y encontraron costillares, cuartos, paletas, espinazos, lomos, vísceras y otros cortes distribuidos entre el asiento trasero y el baúl.



La pericia veterinaria confirmó un peso total de 478,2 kilogramos, equivalentes prácticamente a dos vacas enteras faenada, presuntamente de origen ilegal.





La carne fue secuestrada y, por disposición de la Fiscalía, desnaturalizada e incinerada por no reunir condiciones sanitarias. Los dos ocupantes fueron aprehendidos durante el procedimiento y posteriormente recuperaron la libertad, mientras la causa por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal continúa su curso.