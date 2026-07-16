Investigan el hallazgo de un automóvil sobre una ruta provincial de Corrientes

En la noche del miércoles, hallaron de manera misteriosa un automóvil que fue abandonado sobre la Ruta Provincial Nº101, en el paraje Los Vences, a pocos kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial Nº5.





Se trataba de un Renault Clio, que fue encontrado por personal policial de la Comisaría de Distrito Lomas de Vallejos, durante recorridas en prevención de ilícitos por la jurisdicción. Primeramente se comprobó que no tenía pedido de captura vigente.





Por otra parte, se realizaron averiguaciones en la zona y se solicitó colaboración a la Comisaría de Distrito San Cayetano para localizar a su propietario.





Por disposición del Fiscal interviniente, se procedió al secuestro preventivo del rodado y a su traslado a la dependencia policial, donde permanecerá resguardado hasta tanto su propietario acredite la titularidad y se cumplimenten las actuaciones legales.