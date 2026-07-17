Corrientes: prisión preventiva para motociclista por chocar y abandonar a una mujer

En un llamativo fallo el Juez de Garantías de Paso de los Libres, Ramón Quebedo, dispuso “la prisión preventiva sin plazos” para un motociclista acusado de protagonizar un siniestro vial y abandonar a la víctima.





En una audiencia de medida de coerción, celebrada en la Oficina Judicial, la Fiscal de Investigaciones Concretas, Daniela Di Tomaso imputó a Bruno Machado del delito “lesiones graves agravadas por conducir a exceso de velocidad y dejar abandonada a la víctima”, según publicó el portal Confirmado.com.





Además, pidió la prisión preventiva sin plazos, a lo cual adhirió el abogado querellante, Dr. Rodrigo Nenda.



En sus argumentos la Fiscalía consideró que se tuvo que pedir la difusión de imágenes, tras su fuga y ordenar la detención de Machado para someterlo a derecho. También tuvo en cuenta que el acusado, pintó con un pincel el casco de negro para intentar eludir la investigación (el color original era blanco).





La defensa del acusado, es ejercida por la Dra. Claudia Sánchez, quien pidió una medida menos gravosa.



El juez hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público, por lo cual Machado continuará en prisión, alojado en la Comisaría Tercera de Paso de los Libres.





Cabe señalar que el siniesto vial ocurrió el pasado sábado 11 de julio en el cruce de las avenidas Restituto Ortiz y 12 de Septiembre.



Está acusado de chocar a una mujer que resultó con heridas de consideración, por las que fue llevada de urgencia al hospital “San José”.



