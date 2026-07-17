Corrientes: apresaron a empleado infiel por robar $15 millones en efectivo a sus patrones

Un joven peón rural fue detenido por la Policía, tras perpetrar un millonario y audaz robo en efectivo a sus propios patrones en un hecho ocurrido en el paraje Isabel Victoria, jurisdicción de la Comisaría de Carolina, en el departamento Goya.



El hecho delictivo, que se conoció este viernes, ocurrió el miércoles último, cuando el malviviente, oriundo del cercano paraje Ifrán, aprovechó el instante en que la familia damnificada se ausentó de la propiedad rural para asistir a la tradicional novena de la Virgen del Carmen, patrona espiritual de la comunidad.





Según los datos preliminares, después de la finalización del esperado partido de la Selección Nacional de fútbol, el joven imputado, quien mantenía una relación laboral activa con las desprevenidas víctimas, forzó la puerta de acceso de la vivienda principal utilizando un elemento metálico, logrando ingresar para apoderarse de $15 millones en moneda nacional.



Al regresar a su hogar, las víctimas descubrieron los evidentes signos de violencia y dieron aviso inmediato al personal policial para iniciar una exhaustiva y urgente investigación criminal.



Mediante las rápidas averiguaciones practicadas en el terreno, lograron el esclarecimiento total del grave hecho y al secuestro preventivo de la totalidad del dinero sustraído, el cual ocultó en portaequipajes de una motocicleta Honda Wave de 110 cc que pertenecía al presunto autor.



El vehículo incriminado también fue incautado y trasladado a la dependencia policial, quedando todas las actuaciones judiciales a disposición de la Unidad Fiscal en turno.