Recuperaron en Corrientes una moto robada en Misiones

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Gobernador Virasoro secuestraron de manera preventiva una motocicleta abandonada, la cual registraba un pedido activo de secuestro por haber sido sustraída en la vecina Provincia de Misiones.



El exitoso procedimiento se concretó alrededor de las 6 de este viernes, en el marco de recorridas de prevención del delito y de identificación de personas que realizaba la patrulla oficial en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de la mencionada localidad correntina.





Los uniformados intervinientes divisaron el rodado desatendido, una motocicleta marca Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, que presentaba signos evidentes de violencia en su tambor metálico de ignición.



Ante esta sospechosa situación, el personal policial incautó el vehículo y consultó de inmediato la base informática de datos. La verificación digital arrojó como resultado que el motovehículo poseía una denuncia vigente por robo en la ciudad capital de Posadas, motivo por el cual fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la autoridad judicial competente para los trámites legales de rigor.