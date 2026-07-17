Demoras en el puente Chaco-Corrientes: un operativo policial interrumpió el tránsito

Un operativo en el puente Chaco-Corrientes ocasionó demoras de aproximadamente 30 minutos en la circulación entre ambas provincias. Comenzó durante la mañana de este viernes, alrededor de las 7, cuando la Policía y la Gendarmería recibieron la alerta de una moto abandonada sobre el viaducto.

Como parte del procedimiento de control, el tránsito se organizó de manera parcial para permitir el paso de los vehículos. En una primera instancia, se habilitó únicamente la circulación en sentido Corrientes-Resistencia.

Según la información inicial, la moto abandonada que generó el despliegue es una Honda New Wave gris, que fue encontrada a un costado del puente, en dirección Chaco-Corrientes

Tránsito parcial

La modalidad de circulación permitió que los vehículos avanzaran de forma controlada mientras se desarrollaba el operativo. Según la información disponible, las demoras principales se extendieron hasta las 7.40, cuando el cruce comenzó a recuperar su ritmo habitual.